A CONCENEDO SERATA SPECIALE E FIACCOLATA PER SANTA MARIA ASSUNTA

BARZIO – Anche quest’anno Concenedo celebra la Festa dell’Assunta con momenti di grande partecipazione e spirito comunitario. Il programma si apre il 14 agosto con una serata d’allegria organizzata dagli Amici della Cisterna alla baita omonima: musica, convivialità e un piccolo spettacolo pirotecnico accompagneranno la tradizionale fiaccolata con arrivo a Concenedo.
Il giorno seguente, 15 agosto, alle 16:45, si terrà la solenne processione con la statua della Madonna, momento centrale della festa.
