PREMANA-DELEGUAGGIO: VINCONO LUCA LAFRANCONI E MARTINA BRAMBILLA

PREMANA – Ieri mattina si è svolta la Cronoscalata Premana-Deleguaggio, una gara di corsa in montagna organizzata dal Centro Atleti Lizzoli in memoria di Gloria e Ferdinando Lizzoli, che ha visto la partecipazione di 102 corridori. La competizione si è sviluppata su un percorso impegnativo di 4,7 km con un dislivello positivo di 690 metri, con partenza dalla piazza della chiesa di Premana fino all’Alpe Deleguaggio.

La formula adottata prevedeva partenze individuali a intervalli di 30 secondi.

In campo maschile, il successo è andato a Luca Lafranconi, portacolori dei Falchi Lecco, che ha tagliato il traguardo in 33 minuti e 49 secondi. Alle sue spalle si sono piazzati due atleti locali, i cugini Francesco e Paolo Gianola, rispettivamente secondo in 34’04” e terzo in 34’22”. Completano la top ten diversi protagonisti del territorio e del Centro Atleti Lizzoli, tra cui Luca Lizzoli quarto, Moris Gianola quinto e Ivan Pomoni sesto. Particolarmente rilevante è stata la presenza massiccia dei Falchi Lecco con Marco Lafranconi (9°) e altri atleti nei primi dieci posti.

Sul fronte femminile, Martina Brambilla del Team Pasturo ha dominato la gara, chiudendo in 40’59”. La seconda classificata, Ilaria Artusi (Bracco Milano), si è fermata a +4’53”, mentre sul podio è salita anche Raffaella Colzani (Marciacaratesi) con un tempo di 48’05”. Hanno ottenuto buoni piazzamenti anche Cristina Guzzi (quarta) e Barbara Conti (quinta).

Accanto alla gara principale, il Centro Atleti Lizzoli ha organizzato anche una competizione giovanile, in cui si sono distinti Michele Bellati e Caterina Fazzini, entrambi protagonisti locali di Premana.