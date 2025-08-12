ALPE CHIARINO ARIALE: AGGIUDICATI I LAVORI PER L’ACQUEDOTTO

PREMANA – Sono stati aggiudicati a un impresa edile specializzata, i lavori per la realizzazione della proposta progettuale esecutiva per l'”intervento di ripristino e manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione acqua al servizio degli alpeggi di Chiarino e Ariale“.

L’importo dei lavori per 113.102,60 euro è co-finanziato principalmente dal contributo ottenuto dalla partecipazione al bando regionale “Piccoli bacini-contributi per l’ottimizzazione della risorsa idrica” e la rimanenza supportata da risorse municipali.

L’intervento di manutenzione dell’impianto e del bacino di raccolta delle acque contribuirà a migliorare la proverbiale e atavica scarsità della risorsa idrica, sulle pendici del versante montano degli alpeggi di Chiarino e della Malga Ariale.

Penuria accentuata, nelle ultime stagioni estive, dall’incremento delle presenze per il maggiore afflusso sia di alpigiani nelle abitazioni di vacanza sia di frequentatori delle recenti realizzazioni infrastrutturali viabilistiche e turistiche insediate nel territorio che richiedono disponibilità idriche sempre crescenti.

La nuova struttura a regime migliorerà la disponibilità dell’indispensabile risorsa e porterà un concreto contributo allo sviluppo turistico del comprensorio, che viene scelto da un numero sempre crescente di escursionisti per trascorrere una giornata tranquilla e rilassante in un ambiente alpestre unico e dall’incantevole panorama.