29ENNE FERMATA PER TEMPO SUL ‘SOLITO’ PONTE DELLA VITTORIA A CREMENO

CREMENO – Paura nella tarda mattinata di oggi, martedì, a Cremeno, dove una giovane donna di 29 anni ha tentato di togliersi la vita intendendo gettarsi dal Ponte della Vittoria. Il gesto disperato è stato fermato grazie a un intervento tempestivo di alcune persone che passavano in zona proprio in quel momento.

Sul posto sono giunti dipendenti del Comune, la Polizia Locale dell’Altopiano e il padre della ragazza. Successivamente è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa per prestare l’assistenza del caso; a quanto pare è stata portata al Pronto Soccorso di Lecco, in “codice verde“.

Secondo le prime informazioni, la donna (proveniente da fuori Valsassina) soffre di depressione e questo avrebbe contribuito alla sua decisione.

RedCro

——————————-

Come noto, questo quotidiano – come tutti i giornali del gruppo editoriale IperG – non riporta mai notizie riguardanti suicidi. Discorso completamente diverso invece quando il tentativo viene sventato, questo – come oggi – è il caso che deve avere ampia visibilità. Tale condotta è suggerita dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) e dagli psichiatri. Per saperne di più, ecco le norme a cui noi giornalisti dovremmo attenerci; si tratta di un progetto suggerito dall’OdG nazionale.

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.



Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.



Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.