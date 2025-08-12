PARTECIPATA LA SECOLARE PROCESSIONE DELLA MADONNA DI POMALECCIO

INDOVERO (CASARGO) – Un momento di intensa spiritualità, tradizione e condivisione ha animato la serata di sabato a Indovero, dove si è rinnovata la secolare Processione della Madonna di Pomaleccio, appuntamento immancabile dell’estate in Alta Valsassina. L’evento, profondamente radicato nella storia e nella fede della comunità locale, ha richiamato numerosi fedeli e visitatori, confermandosi come una delle manifestazioni religiose più sentite del territorio.

A rendere ancora più suggestiva la processione è stata, come da tradizione, la partecipazione dell’Associazione “Le Nostre Radici”, che ha accompagnato il corteo con i toccanti quadri viventi: rappresentazioni sceniche ispirate a tematiche religiose e simboliche, capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico lungo l’intero percorso. La Processione della Madonna di Pomaleccio si è confermata così un gesto collettivo di devozione, capace di unire passato e presente, riscoprendo l’anima più autentica della comunità tra fede, memoria e partecipazione.

Una serata densa di significato, che ha saputo fondere spiritualità, cultura popolare e identità locale nello scenario incantevole delle montagne lecchesi, regalando ai presenti un’esperienza di profonda intensità emotiva.