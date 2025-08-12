CNSAS: 80 RAGAZZI ALLA GIORNATA IN VAL BIANDINO. C’È ANCHE GRATTAROLA

INTROBIO – Una giornata in Val Biandino con i ragazzi e le ragazze delle cooperative sociali del territorio, organizzata dalla Stazione Valsassina-Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. L’iniziativa, proposta anche negli anni scorsi, si è tenuta lunedì 11 agosto.

La giornata si è svolta nel comune di Introbio, al rifugio Tavecchia; circa ottanta i ragazzi che hanno partecipato, appartenenti alle Cooperative “Le Grigne Onlus” di Primaluna, “Betulle Onlus” di Cremeno e “La Cordata” di Premana. I tecnici del Soccorso alpino li hanno accompagnati con diversi mezzi, dall’elicottero ai fuoristrada ma anche a piedi, in una passeggiata che è stata una grande festa, condivisa anche con i familiari dei nostri soccorritori.

Durante la mattinata è stato allestito uno spettacolo organizzato dal Moto Club Valsassina: un accordo di collaborazione con il CNSAS prevede il supporto dei trialisti nella parte logistica degli interventi. Presente anche il plurititolato campione di trial Matteo Grattarola, pilota del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e socio del Moto Club Valsassina.

Il campione ha impressionato tutti i presenti con evoluzioni spettacolari.

Al termine, i partecipanti si sono radunati per il pranzo, offerto dalla famiglia Buzzoni, che gestisce il rifugio Tavecchia. Oltre alle ragazze e ai ragazzi delle cooperative sociali – veri protagonisti della festa, accompagnati dai loro assistenti – il Soccorso alpino ringrazia i vari sponsor per avere sostenuto tutte le spese per il trasporto dei ragazzi in elicottero e per l’omaggio, a tutti i partecipanti, di una pratica borraccia.

Il CNSAS Lombardo ringrazia inoltre il campione di Margno Matteo Grattarola per la sua disponibilità e simpatia e la sindaca di Introbio, Silvana Piazza, che è rimasta con il gruppo per tutta la durata delle attività.

La giornata si è conclusa con una sorpresa: la lettera inviata dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che ha voluto esprimere apprezzamento e riconoscenza per l’evento organizzato.