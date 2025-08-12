ZECCHE: COME PROTEGGERSI E SFATARE I FALSI MITI

LECCO – Con la bella stagione e le uscite all’aria aperta, torna anche l’attenzione verso le zecche, piccoli parassiti presenti nei boschi, nei prati alti e persino nei parchi cittadini. Oltre al fastidio del morso, possono trasmettere malattie come la malattia di Lyme e, più raramente, l’encefalite da zecca (TBE). La prevenzione e la corretta gestione in caso di puntura sono fondamentali.

Come proteggersi: i consigli della sanità

Indossare abiti chiari e coprenti: pantaloni lunghi, calze alte e maglie a maniche lunghe. Evitare l’erba alta e camminare sui sentieri battuti. Usare repellenti specifici a base di DEET o icaridina. Controllare il corpo e gli abiti al rientro, lavando i vestiti sopra i 30 °C. Ispezionare anche gli animali domestici, spesso veicolo di trasporto delle zecche in casa.