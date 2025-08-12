A BARZIO IN SERVIZIO LA GUARDIA MEDICA PEDIATRICA PER I TURISTI

BARZIO – A Barzio, fino a fine estate, è in servizio la guardia medica pediatrica turistica. Dal 12 agosto al 7 settembre, per tre giorni alla settimana, Pierangelo Bianco sarà a disposizione delle esigenze mediche delle famiglie di villeggianti.

L’iniziativa, sollecitata da alcuni farmacisti e operatori sanitari del territorio, conferma l’attenzione della amministrazione comunale verso i servizi alla persona, anche nei confronti della popolazione non residente la quale, decidendo di trascorrere le vacanze nelle numerose case di villeggiatura, è parte a pieno titolo della comunità barziese.

“Ascoltato il bisogno – spiega l’assessore ai Sevizi Sociali Cesare Mario Canepari – abbiamo raccolto la disponibilità del dottor Bianco, che ha operato in Valsassina dal 1993 al 2001 e successivamente a Lecco sino al 2023, e abbiamo attivato il servizio in via sperimentale grazie anche al personale degli uffici che ha celermente adempiuto a tutti gli obblighi”.

Il dottor Bianco sarà disponibile nell’ambulatorio comunale (edificio “ex comune” di via Roma 42 al piano terra, lato Piazza Mercato) il martedì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 10 alle 12 e la domenica dalle 10 alle 12. Il servizio di guardia medica pediatrica è rivolto esclusivamente ai turisti; i residenti sul territorio dovranno sempre rivolgersi al proprio medico pediatra di libera scelta.