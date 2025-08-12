SAN LORENZO A CORTABBIO: GIORNO DI FEDE E COMUNITÀ TRA STORIA E CONVIVIALITÀ

CORTABBIO – La Festa di San Lorenzo, patrono di Cortabbio, ha riunito anche quest’anno l’intera comunità in una giornata intensa di spiritualità, storia e amicizia. La chiesa, addobbata con cura, ha accolto i fedeli per la Messa solenne del mattino, impreziosita dal rito del “pallone” – un faro simbolico acceso in ricordo del santo martire. L’atmosfera raccolta e i canti liturgici hanno reso la celebrazione particolarmente suggestiva.

Nel pomeriggio, numerosi partecipanti hanno preso parte alla visita guidata condotta da Marco Sampietro, che ha raccontato le vicende della chiesa di San Lorenzo e i dettagli artistici degli interni, dagli stucchi barocchi alle pale votive, legando ogni elemento alla storia della Valsassina.

La festa è poi proseguita ai Giardinetti degli Alpini, dove la convivialità è diventata protagonista: piatti tipici, risate e chiacchiere hanno animato i tavoli, in un clima di amicizia e condivisione. In serata, la Gian Spada Band ha dato vita a una serata danzante che ha coinvolto giovani e meno giovani, chiudendo la giornata con musica e allegria.

Quella di quest’anno è stata una festa che ha saputo intrecciare la devozione religiosa con la gioia dello stare insieme, confermando che San Lorenzo resta, per Cortabbio, un appuntamento capace di unire generazioni e di rinnovare, ogni agosto, il senso di appartenenza alla comunità.