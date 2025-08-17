LUTTO A PASTURO: SCOMPARSO A 64 ANNI IL VIGILE EDOARDO CASTIGLIONI

PASTURO – Stanotte e venuto a mancare a soli 64 anni l’agente di Polizia municipale di Pasturo Edoardo Castiglioni a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo.

“Fino all’ultimo dedito al lavoro – lo ricorda il sindaco Pier Luigi Artana – anche negli ultimi mesi quando, impossibilitato non riuscendo più a recarsi in ufficio, comunque voleva rimanere informato della sua attività. Assunto a Pasturo dal 1998, passato poi all’Unione dei Comuni nel 2003 e ritornato allo scioglimento nel 2016 in forza a Pasturo. Finche ce l’ha fatta è stato sempre presente: era il primo ad arrivare in ufficio, apriva lui la porta sulla piazza, una parola per tutti l’ha sempre avuta e una soluzione riusciva sempre a indicarla. Viene a mancare una figura e un ufficio importante per l’amministrazione, oltre che un amico”.

Questa sera alle 20 Santo Rosario in chiesa a Pasturo, dove domani (lunedì) alle 15 si terranno i funerali. Lascia la moglie Angela e la figlia Federica. Su richiesta della famiglia, niente fiori ma donazioni all’Istituto dei Tumori di Milano.

RedCro