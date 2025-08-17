MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 18 a domenica 24 agosto 2025:

piazza GIOSUE’ CARDUCCI, il 18 agosto, chiusura della sede stradale per lavori di asfaltatura;

via PADRE DOMENICO MAZZUCCONI, il 18 e 19 agosto dalle 8:00 alle 18:00, tratto compreso tra i civici 48 e 56, chiusura della sede stradale per lavori di ripristino pavimentazione;

corso GIACOMO MATTEOTTI, il 19 agosto, tratto da via Solferino a via XI Febbraio, chiusura della sede stradale per lavori di asfaltatura;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, il 19 e 20 agosto dalle 8:00 alle 18:00, altezza dell’intersezione con corso Monte San Gabriele, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h.

mercoledì 20 agosto dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025