INIZIA MALE LA STAGIONE DEL LECCO: 0-1 IN COPPA CON L’OSPITALETTO

LECCO – Si apre con una sconfitta la stagione ufficiale del Lecco, eliminato al primo turno di Coppa Italia di Serie C dall’Ospitaletto Franciacorta, che si impone 1-0 davanti al pubblico del Rigamonti-Ceppi. Un risultato che interrompe subito il cammino dei blucelesti nella competizione, lasciando spazio a riflessioni e aggiustamenti che mister Federico Valente dovrà necessariamente apportare alla formazione, che si appresta ad iniziare il campionato tra una settimana nuovamente contro la compagine bresciana.
A deludere i tifosi anche disagi in biglietteria segnalati prima del match, con lunghe code a causa del fatto che la partita di coppa non era compresa nella tessera abbonati …