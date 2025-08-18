CORDOGLIO A PASTURO, OGGI ALLE 15 LE ESEQUIE DI EDOARDO CASTIGLIONI

PASTURO – Dopo la recita del Santo Rosario, domenica sera a Pasturo, oggi lunedì 18 agosto si terranno alle 15 nella chiesa del paese i funerali di Edoardo Castiglioni , l’agente di Polizia municipale scomparso a 64 anni a causa di un male incurabile.
La moglie Angela e la figlia Federica hanno chiesto – con la classica formula “non fiori ma opere di bene”, di effettuare donazioni all’Istituto dei Tumori di Milano in memoria del loro caro
RedPas
–
LA TRISTE NOTIZIA, IERI SU VN:
LUTTO A PASTURO: SCOMPARSO A 64 ANNI IL VIGILE EDOARDO CASTIGLIONI