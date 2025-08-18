SAGRA DELLE SAGRE, TUTTI I NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA 2025

BARZIO – Si è tenuta ieri sera l’attesissima estrazione della lotteria della 60ª Sagra delle Sagre. La sottoscrizione a premi, gestita quest’anno dalla cooperativa Le Grigne, ha raccolto fondi che saranno destinati all’ammodernamento del parco auto della cooperativa, confermando lo spirito solidale che anima la manifestazione.

Il primo premio della lotteria è stato assegnato al numero C0787, che si aggiudica una nuova Dacia Sandero Streetway Expression, offerta da Autostars Srl di Cosio Valtellino. Al secondo posto, il numero E2242 vince un buono viaggio Open del valore di 1.500 euro, messo in palio dal Gruppo Legnone Tours, filiale di Bellano. Il terzo premio, associato al numero E2952, consiste in un carrello professionale Rexta a 7 cassetti, fornito dalle Officine Celsi di Cortenova. Il quarto premio va al numero C3372, che porta a casa una valigetta di utensili per elettricista offerta da Fumasi di Premana. Infine, il quinto premio è stato vinto dal numero D1729, che regala un pranzo o una cena per due persone presso il Ristorante La Cascata di Introbio.

A seguire l’elenco completo di tutti i numeri fortunati.