SCUOLE: 3.800 CHIUSE NELLE AREE INTERNE, MA DIVENTERANNO 5MILA

ROMA – Il tema è delicatissimo e ora “è diventato un argomento di attualità forse anche di estrema urgenza visto il calo demografico e le sue proiezioni già al 2030”. Parliamo dello spopolamento nelle cosiddette “aree interne”, che porta alla chiusura di migliaia di istituti.

“Avevo incominciato ad occuparmene nel 2013 – dichiara il nostro columnist Valerio Ricciardelli (originario di Esino) – senza trovare nessuno interessato. Poi il convegno regionale del 2018 a Lecco, anche con la responsabile delle Aree interne il cui dipartimento era incardinato a Palazzo Chigi …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS