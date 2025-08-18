NOTTI SENZA PACE A BARZIO, L’ENNESIMA SEGNALAZIONE DI UNA LETTRICE

Spettabile redazione,

vorrei sperare che con questa segnalazione si possa migliorare la situazione notturna del centro di Barzio: ogni notte da inizio agosto è impossibile dormire dalle 1.30 fino almeno alle 3.30: il punto di ritrovo di pochi ragazzi (tra i 20 e 30 anni) è il pub di via Roma che, incredibilmente e senza motivo (oppure perchè sanno che i vigili urbani a quell’ora non si presentano) all’una e mezza alza il volume della musica.

I clienti ubriachi urlano, cantano, bestemmiano, giocano a pallone per strada… anche dopo la chiusura del locale sostano per strada e rendono impossibile dormire a moltissime persone che hanno casa, o hanno affittato un alloggio o soggiornano in hotel. Dunque per dare spazio a pochi clienti molte persone non verranno più a Barzio e io stessa darò indicazione di soggiornare lontano da qui.

Non è possibile non dormire tutte le notti: i clienti cambiano ma ogni notte chi arriva si ubriaca, urla e poi si allontana in moto o in auto sgommando (e poi sono quelli che fanno gli incidenti e fuggono per paura del tasso alcolemico alto). I vigili urbani dicono che passano di giorno ma la situazione si ripropone ogni notte.

Spero che un articolo possa ricordare l’educazione e la civiltà e segnalare il pericolo di perdita di turisti per la zona.

Cordialità,

Silvia