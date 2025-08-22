CASARGO IN TERZA CATEGORIA: ESORDIO IN CASA. IL CALENDARIO DEL GIRONE A

CASARGO – Il CS Casargo è pronto a iniziare una stagione speciale: dopo un lungo percorso nei campionati CSI, la società valsassinese torna a calcare i campi della FIGC nel Girone A della Terza Categoria di Lecco per la stagione 2025/26.

L’ambizione della società, guidata dal presidente Carlo Pasquini, è quella di crescere e confrontarsi nuovamente in un campionato sfidante e ricco di tradizione, dopo l’ultima apparizione nella stagione 2016/2017.

ESORDIO IN CASA

La prima partita casalinga del CS Casargo è fissata per domenica 21 settembre 2025, in casa contro la Unione Sportiva Olympic. Il match si giocherà al “Campo Sportivo Comunale” di Casargo in via Roma, impianto storico e punto di riferimento per tifosi e appassionati.

CALENDARIO TERZA CATEGORIA GIRONE A

Ecco il calendario di andata del CS Casargo per la stagione 2025/26 (Girone A di Terza Categoria Lecco). Per ogni giornata sono stati considerati esclusivamente i match del team dell’Alta Valle.

Giornata Data Avversario Sede
1ª giornata 14/09/25 Victoria A.S.D. Casargo
2ª giornata 21/09/25 Unione Sportiva Olympic Trasferta
3ª giornata 28/09/25 G.S. Due VI A.S.D. Casargo
4ª giornata 05/10/25 S.Zeno A.S.D. Trasferta
5ª giornata 12/10/25 Asse Calcio 2025 A.S.D. Casargo
6ª giornata 19/10/25 Dolzago A.S.D. Trasferta
7ª giornata 26/10/25 Oratorio Cassago Trasferta
8ª giornata 02/11/25 Pagnano Casargo
9ª giornata 09/11/25 GSO San Giorgio Trasferta
10ª giornata 16/11/25 O.S.G.B. Merate Casargo
11ª giornata 23/11/25 Orat. S.F. Neri e S. Agnese Trasferta
12ª giornata 30/11/25 O.Barzanò Casargo
13ª giornata 07/12/25 Vercurago Trasferta
14ª giornata 14/12/25 Polisportiva Monticellese Casargo
15ª giornata 21/12/25 Victoria A.S.D. Casargo

Questo invece il calendario del girone di ritorno (dalla 16ª alla 30ª giornata) del CS Casargo nella stagione 2025/26:

Giornata Data Avversario Sede
16ª giornata 11/01/26 Victoria A.S.D. Trasferta
17ª giornata 18/01/26 Unione Sportiva Olympic Casargo
18ª giornata 25/01/26 G.S. Due VI A.S.D. Trasferta
19ª giornata 01/02/26 S.Zeno A.S.D. Casargo
20ª giornata 08/02/26 Asse Calcio 2025 A.S.D. Trasferta
21ª giornata 15/02/26 Dolzago A.S.D. Casargo
22ª giornata 22/02/26 Oratorio Cassago Casargo
23ª giornata 01/03/26 Pagnano Trasferta
24ª giornata 08/03/26 GSO San Giorgio Casargo
25ª giornata 15/03/26 O.S.G.B. Merate Trasferta
26ª giornata 22/03/26 Orat. S.F. Neri e S. Agnese Casargo
27ª giornata 29/03/26 O.Barzanò Trasferta
28ª giornata 12/04/26 Vercurago Casargo
29ª giornata 19/04/26 Polisportiva Monticellese Trasferta
30ª giornata 26/04/26 Victoria A.S.D. Trasferta
Puoi scaricare anche la versione completa in PDF, pronta all’uso:
> Calendario Terza Categoria Girone A

Subito incontri impegnativi e attesi derby, con appuntamenti emozionanti per tutto l’arco della stagione. La comunità di Casargo è pronta a sostenere i propri colori in questo ritorno tra i dilettanti lecchesi, con rinnovato entusiasmo.

RedSpo

SU VN LEGGI ANCHE:

DALLA PROSSIMA STAGIONE IL CS CASARGO TORNA IN TERZA CATEGORIA

TERZA CATEGORIA, PER IL C. S. CASARGO “SERVIRÀ MASSIMA CONCENTRAZIONE”

 

Potrebbero interessarti questi articoli