CASARGO IN TERZA CATEGORIA: ESORDIO IN CASA. IL CALENDARIO DEL GIRONE A

CASARGO – Il CS Casargo è pronto a iniziare una stagione speciale: dopo un lungo percorso nei campionati CSI, la società valsassinese torna a calcare i campi della FIGC nel Girone A della Terza Categoria di Lecco per la stagione 2025/26.

–

L’ambizione della società, guidata dal presidente Carlo Pasquini, è quella di crescere e confrontarsi nuovamente in un campionato sfidante e ricco di tradizione, dopo l’ultima apparizione nella stagione 2016/2017.

ESORDIO IN CASA

La prima partita casalinga del CS Casargo è fissata per domenica 21 settembre 2025, in casa contro la Unione Sportiva Olympic. Il match si giocherà al “Campo Sportivo Comunale” di Casargo in via Roma, impianto storico e punto di riferimento per tifosi e appassionati.