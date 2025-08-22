CASARGO IN TERZA CATEGORIA: ESORDIO IN CASA. IL CALENDARIO DEL GIRONE A

CASARGO – Il CS Casargo è pronto a iniziare una stagione speciale: dopo un lungo percorso nei campionati CSI, la società valsassinese torna a calcare i campi della FIGC nel Girone A della Terza Categoria di Lecco per la stagione 2025/26.
L’ambizione della società, guidata dal presidente Carlo Pasquini, è quella di crescere e confrontarsi nuovamente in un campionato sfidante e ricco di tradizione, dopo l’ultima apparizione nella stagione 2016/2017.
ESORDIO IN CASA
La prima partita casalinga del CS Casargo è fissata per domenica 21 settembre 2025, in casa contro la Unione Sportiva Olympic. Il match si giocherà al “Campo Sportivo Comunale” di Casargo in via Roma, impianto storico e punto di riferimento per tifosi e appassionati.
CALENDARIO TERZA CATEGORIA GIRONE A
Ecco il calendario di andata del CS Casargo per la stagione 2025/26 (Girone A di Terza Categoria Lecco). Per ogni giornata sono stati considerati esclusivamente i match del team dell’Alta Valle.
|Giornata
|Data
|Avversario
|Sede
|1ª giornata
|14/09/25
|Victoria A.S.D.
|Casargo
|2ª giornata
|21/09/25
|Unione Sportiva Olympic
|Trasferta
|3ª giornata
|28/09/25
|G.S. Due VI A.S.D.
|Casargo
|4ª giornata
|05/10/25
|S.Zeno A.S.D.
|Trasferta
|5ª giornata
|12/10/25
|Asse Calcio 2025 A.S.D.
|Casargo
|6ª giornata
|19/10/25
|Dolzago A.S.D.
|Trasferta
|7ª giornata
|26/10/25
|Oratorio Cassago
|Trasferta
|8ª giornata
|02/11/25
|Pagnano
|Casargo
|9ª giornata
|09/11/25
|GSO San Giorgio
|Trasferta
|10ª giornata
|16/11/25
|O.S.G.B. Merate
|Casargo
|11ª giornata
|23/11/25
|Orat. S.F. Neri e S. Agnese
|Trasferta
|12ª giornata
|30/11/25
|O.Barzanò
|Casargo
|13ª giornata
|07/12/25
|Vercurago
|Trasferta
|14ª giornata
|14/12/25
|Polisportiva Monticellese
|Casargo
|15ª giornata
|21/12/25
|Victoria A.S.D.
|Casargo
Questo invece il calendario del girone di ritorno (dalla 16ª alla 30ª giornata) del CS Casargo nella stagione 2025/26:
|Giornata
|Data
|Avversario
|Sede
|16ª giornata
|11/01/26
|Victoria A.S.D.
|Trasferta
|17ª giornata
|18/01/26
|Unione Sportiva Olympic
|Casargo
|18ª giornata
|25/01/26
|G.S. Due VI A.S.D.
|Trasferta
|19ª giornata
|01/02/26
|S.Zeno A.S.D.
|Casargo
|20ª giornata
|08/02/26
|Asse Calcio 2025 A.S.D.
|Trasferta
|21ª giornata
|15/02/26
|Dolzago A.S.D.
|Casargo
|22ª giornata
|22/02/26
|Oratorio Cassago
|Casargo
|23ª giornata
|01/03/26
|Pagnano
|Trasferta
|24ª giornata
|08/03/26
|GSO San Giorgio
|Casargo
|25ª giornata
|15/03/26
|O.S.G.B. Merate
|Trasferta
|26ª giornata
|22/03/26
|Orat. S.F. Neri e S. Agnese
|Casargo
|27ª giornata
|29/03/26
|O.Barzanò
|Trasferta
|28ª giornata
|12/04/26
|Vercurago
|Casargo
|29ª giornata
|19/04/26
|Polisportiva Monticellese
|Trasferta
|30ª giornata
|26/04/26
|Victoria A.S.D.
|Trasferta
Subito incontri impegnativi e attesi derby, con appuntamenti emozionanti per tutto l’arco della stagione. La comunità di Casargo è pronta a sostenere i propri colori in questo ritorno tra i dilettanti lecchesi, con rinnovato entusiasmo.
