A BARZIO “ALCHIMIE, IL POETA E IL GENIO” OMAGGIO A BATTISTI E MOGOL

BARZIO – Via Martiri Patrioti a Barzio si è trasformata in un vero palcoscenico di emozioni venerdì 22 agosto, grazie al concerto “Alchimie: il poeta e il genio – Omaggio a Battisti e Mogol”. L’evento, organizzato dall’Accademia Musicale Valsassina, ha richiamato un pubblico numerosissimo: residenti, villeggianti e appassionati giunti anche da fuori paese hanno gremito la centrale via barziese per uno spettacolo unico.

Elemento speciale della serata è stata la presenza di Walter Calloni, storico batterista di Lucio Battisti e figura fondamentale della scena musicale italiana degli ultimi quarant’anni. Calloni ha saputo intrecciare performance, aneddoti e racconti, conducendo i presenti in un affascinante viaggio all’interno dell’universo creativo di Battisti e Mogol.

Ad accompagnarlo, una band composta da musicisti di altissimo livello: Fabrizio Moroni (voce e chitarra acustica), Michele Spandri (direttore artistico dell’Accademia Musicale Valsassina, chitarra elettrica), Giancarlo Porro (sax e flauto traverso), Edoardo Maggioni (pianoforte, tastiere e synth), Alessandro Cassani (basso), Roberto Aldeghi (chitarra acustica) e Nataly Fraquelli (voce femminile e cori).

Il concerto ha ripercorso le tappe fondamentali della carriera di Battisti e Mogol, dagli esordi e i primi successi alla svolta degli anni Settanta, fino alla fase sperimentale e internazionale. Non è stata solo una semplice esecuzione musicale: grazie alle storie e ai ricordi condivisi da Calloni e dalla band, il pubblico ha potuto scoprire il vero spirito creativo dietro canzoni che hanno segnato la storia della musica leggera italiana. A differenza delle serate dominate da tribute band di maniera, qui qualità musicale e autenticità hanno fatto la differenza. L’evento è stato un vero e proprio omaggio genuino, capace di emozionare passando dalla dolcezza delle ballate più intime all’energia dei brani più rock. Alla fine della serata, Calloni si è intrattenuto con i fan, firmando autografi, scattando foto e regalando addirittura le sue bacchette, gesto accolto con grande entusiasmo.

Soddisfatto il presidente dell’Accademia Musicale Valsassina, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’amministrazione comunale guidata da Andrea Ferrari e l’auspicio che iniziative di questo genere possano proseguire e ispirare altre realtà locali, valorizzando cultura e musica del territorio.

RedBar