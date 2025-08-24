ESINO. MOTOCICLISTA 22ENNE ESCE DI STRADA: CODICE GIALLO

ESINO LARIO – Attimi di paura nella serata di oggi, domenica 24 agosto, attorno alle 19 circa per un incidente stradale che ha visto protagonista un giovane motociclista.

Il 22enne, in sella a una Yamaha stava percorrendo via Sciorcasella quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La caduta ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta un’ambulanza del Soccorso Bellanese che ha prestato le prime cure al ragazzo. Fortunatamente, da una prima valutazione, le condizioni del giovane non sembrano essere gravi (codice giallo)..

Allertati anche i Carabinieri del comando di Lecco per i rilievi del sinistro e la ricostruzione della dinamica. L’intervento è stato coordinato dalla Soreu Laghi.

La viabilità della zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

RedCro