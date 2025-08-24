MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 25 a domenica 31 agosto 2025:

via SPIROLA, il 25 agosto dalle 8.00 alle 18.00, civico 17, divieto di transito veicolare;

via SPIROLA, il 25 agosto dalle 8.00 alle 18.00, nel tratto compreso tra il civico 20 e via Sondrio, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia e limite di 30 km/h;

via del ROCCOLO, dalle 8.00 del 25 agosto alle 18.00 del 15 settembre, tratto compreso tra via Achille Grandi e via Risorgimento, sospensione doppio senso e istituzione senso unico di marcia in direzione discendente verso via Risorgimento, limite di 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale;



via SANT’ANTONIO, il 26 agosto dalle 7.00 alle 17.00, divieto di transito pedonale per demolizione fabbricato;



via DON ANTONIO MASCARI, dalle 8.00 del 26 agosto alle 18.00 del 26 settembre, nel tratto da via San Nicolò al civico 15, divieto di transito veicolare;

via DON ANTONIO MASCARI, dalle 8.00 del 26 agosto alle 18.00 del 26 settembre, nel tratto da via Giuseppe Bovara al civico 15, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia e limite di 30 km/h per lavori di ripristino pavimentazione.



IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 27 agosto dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

SS36 raccordo LECCO – VALSASSINA

Dal 25 agosto al 5 settembre dalle 21.00 alle 5.00, esclusi i giorni festivi e prefestivi, chiusura al traffico su rampe di ingresso e di uscita dal km 0+000 al km 1 +600, svincolo di Lecco Ospedale direzione Valsassina direzione Milano e direzione Lecco e svincolo via Poggi direzione Piani D’Erna e direzione Lecco. (Fonte ANAS)

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

