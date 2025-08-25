A PASTURO E IN ALTOPIANO BIDONI PIENI DI SACCHI DELL’UMIDO NON AUTORIZZATI

VALSASSINA – Le immagini parlano chiaro: quelle a Pasturo mostrano una situazione preoccupante, con bidoni condominiali riempiti con sacchetti dell’umido provenienti da altre abitazioni.

Le foto mostrano bidoni verdi stracolmi di sacchetti di plastica contenenti rifiuti organici. Alcuni sacchi sono visibilmente sporchi o danneggiati, e si notano anche residui di cibo e sporcizia sulle pareti interne dei bidoni. Accanto ai contenitori si trovano altri rifiuti abbandonati, tra cui scatole di cartone e sacchetti non conferiti correttamente. Secondo quanto segnalato da residenti e imprese locali, questi bidoni vengono utilizzati impropriamente – con trasferimenti di sacchetti raccolti altrove nei contenitori condominiali.

E non è tutto: una ulteriore segnalazione da una barziese racconta di come recentemente non sia stato raccolto il vetro in tutto il paese, per una dimenticanza.

Il tutto causa disagi ai condomini, che si ritrovano a dover gestire bidoni sporchi e sovraccarichi. Oltre al degrado urbano, il rischio è che i recipienti non vengano svuotati correttamente o che i sacchetti cadano in strada, come già accaduto in viale Trieste. Il problema riguarda anche la sicurezza stradale e l’igiene pubblica.

I cittadini chiedono maggiore controllo da parte del Comune e di Silea, affinché vengano garantiti una gestione corretta dei rifiuti e il rispetto dei contenitori condominiali.

C.A.M.