MINIERE DI CORTABBIO. CON “RIMUOVERE” UN DIALOGO TRA MEMORIA E PAESAGGIO

PRIMALUNA – Un ex complesso minerario che si trasforma in laboratorio culturale. A Cortabbio, frazione di Primaluna, l’iniziativa “Rimuovere Miniere di Cortabbio” ha aperto un dialogo inedito tra memoria industriale e paesaggio alpino, con l’obiettivo di restituire alla montagna una forma nuova di bellezza e riflessione.

Il progetto, ideato da un collettivo di artisti locali e sviluppato nell’arco di 144 giorni, ha trasformato i luoghi della fatica mineraria in uno spazio di incontro fra storia e contemporaneità. Non per celebrare nostalgicamente il passato, ma per interrogare le tracce lasciate dall’uomo e ricostruire un legame vivo con il territorio.