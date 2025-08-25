GATTO UCCISO A BARZIO, APPELLO ALLA PREVENZIONE DELLE VOLONTARIE

Buongiorno,

vi scriviamo per concludere in via definitiva il brutto episodio del gatto Gigolò accaduto recentemente. Come specificato nell’ultimo articolo, i proprietari del cane in questione sono stati identificati in quanto si accingevano a passare nuovamente sulla zona dell’accaduto mentre una di noi (volontarie della colonia) era sul posto ad accudire come di consueto i gatti.

Poiché avevamo con noi il guinzaglio abbandonato sul posto, alla domanda se fosse di loro proprietà è seguita una risposta affermativa e dunque si è provveduto a chiamare la polizia locale che è sopraggiunta immediatamente.

Nonostante l’amarezza per tutto l’accaduto, siamo sollevate che si sia fatta giustizia ritrovando i responsabili che purtroppo non hanno mostrato alcuna volontà di tornare sui propri passi (sarebbero bastate una parola di scuse e una dimostrazione di rammarico per l’accaduto).

Vogliamo approfittare di questo spazio per incentivare una maggiore consapevolezza di una corretta gestione del proprio cane, in quanto in questo caso specifico si trattava di un cane taglia medio grande e molto irruente probabilmente data la giovane età, in mano a due persone anziane che, a loro dire, non sono riuscite a trattenerlo. Specifichiamo che non mettiamo in discussione l’amore verso il proprio animale domestico, ma volergli bene significa anche investire tempo e denaro in una corretta educazione sia per il cane ma soprattutto per il padrone, per una convivenza serena e in sicurezza.

A seguito di tutto ciò, teniamo ad informare i lettori che verrano presto installati appositi cartelli a segnalare la presenza della colonia felina, invitando tutti a mantenere il proprio cane al guinzaglio come previsto dalla legge.

Infine sollecitiamo le amministrazioni comunali a collaborare, individuando delle zone idonee alla realizzazione di aree cani. Crediamo fortemente che investire in questo progetto possa solo apportare benefici a tutta la comunità: animali e umani.

Elyssa F. e Silvia G.

