UN SUCCESSO LA FESTA DEI POMAI DE BARCON A GERO, ESTRATTI I NUMERI DELLA LOTTERIA

PRIMALUNA – Reduce dalla recente vittoria della 25ª edizione del Palio delle Frazioni, Gero ha celebrato la festa alla locale cappelletta: al centro, la cena preparata dai “Pomai de Barcon” con gli Alpini di Primaluna.
Buona la partecipazione di pubblico, documentata dalle immagini tratte da Facebook; la serata è stata risparmiata dal maltempo, permettendo qualche ora di bella convivialità grazie anche alla musica di DJ Pomino. Ricavato della manifestazione devoluto alla Chiesa di Barcone.
Estratti infine i numeri della lotteria. Ben 16 premi che potranno essere ritirati chiamando il numero 3396064521. Questi i numeri estratti:
RedPri