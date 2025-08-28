SABATO 6 A CORTABBIO IL CONCERTO PER LA FESTA DI MARIA BAMBINA

PRIMALUNA – Sabato 6 settembre alle 21 il sagrato della chiesa di San Lorenzo a Cortabbio di Primaluna si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per il tradizionale concerto in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Bambina.
Il Corpo musicale Santa Cecilia di Cortabbio, insieme alle associazioni del territorio, invita a condividere una serata di musica sotto le stelle.
L’evento inizierà al termine della funzione religiosa (rosario meditato) delle 20.
In caso di maltempo, il concerto si terrà presso la struttura degli Alpini ai giardinetti di Cortabbio.
