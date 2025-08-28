FOTO. LA PORTA DI PRADA DI PIGAZZI FINALISTA AL CONCORSO DI COMO

LECCO – All’interno della Fiera del Libro di Como, il concorso fotografico “Il paesaggio che resiste. Montale, la natura e il tempo delle cose” celebra opere capaci di raccontare il legame profondo tra l’ambiente e la dimensione umana, a partire dai versi del poeta genovese in “Ossi di Seppia“. Tra i finalisti ancora in corsa per il premio spicca lo scatto del valsassinese Claudio Pigazzi, che immortala in un suggestivo scenario notturno la Porta di Prada, formazione rocciosa naturale che caratterizza il versante meridionale del Grignone …