NUOVO PGT A TACENO: IL COMUNE APRE AI SUGGERIMENTI DEI CITTADINI

TACENO – La giunta comunale di Taceno ha ufficialmente avviato il percorso per l’elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), in linea con quanto previsto dalla legge regionale 31/2014. Il tutto per adeguare lo strumento urbanistico vigente, che risale al 2012, alle nuove esigenze e normative.

Il procedimento coinvolgerà la revisione del Documento di Piano, della variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, accompagnata dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio.

La grande novità è che tramite un avviso pubblico, tutti i residenti e gli interessati possono presentare proposte e suggerimenti. Le proposte possono essere consegnate in duplice copia all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate via PEC all’indirizzo comune.taceno@pec.regione.lombardia.it , entro le 12 di lunedì 20 ottobre. Questa modalità consente di coinvolgere attivamente la comunità, valorizzando anche le istanze di interesse collettivo.

La nuova variante al PGT sarà caratterizzata da una netta riduzione del consumo di suolo, in conformità con il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato lo scorso 18 dicembre, che enfatizza la tutela del territorio e uno sviluppo urbanistico più responsabile. Per realizzare questa importante revisione, la giunta ha già stanziato una somma di 56mila euro, destinata all’incarico di progettazione e alla gestione tecnica delle attività necessarie.

