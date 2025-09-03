FOTO: LA VALLE DEI MULINI A CORTENOVA, TRA NATURA E COLORI

CORTENOVA – Nel cuore della Valsassina, tra le pieghe più autentiche delle montagne lecchesi, si nasconde un luogo che sembra uscito da una fiaba: la Valle dei Mulini a Cortenova. Sul sentiero che conduce alla parte più viva del Grignone, tra fine estate e inizio autunno, la natura si veste di sfumature calde e avvolgenti, regalando scenari che incantano l’anima e ristorano lo spirito.

A raffigurare al meglio questo luogo così particolare è la foto di un lettore di VN: lo scatto cattura un momento di pura magia, una cascata che scivola con eleganza, quasi come un velo di seta. Intorno, rocce coperte di muschio e una vegetazione rigogliosa che abbraccia l’acqua in un silenzioso dialogo tra elementi. È un angolo nascosto, ma vivo, che racconta le meraviglie della natura e invita alla contemplazione.

Ogni passo è un invito a rallentare, ad ascoltare il suono dell’acqua, a respirare il profumo del muschio e a lasciarsi sorprendere da una biodiversità che resiste, discreta ma potente.

La Valle dei Mulini è solo uno dei tanti tesori nascosti della Valsassina, una terra che sa sorprendere in ogni stagione. Ma è proprio tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno che questo luogo si trasforma in un rifugio poetico, dove la luce si fa più morbida, i colori più intensi e l’atmosfera più intima.

RedCult