A CASARGO CONFERMATO IL “BUONO SCUOLA” PER L’ANNO 2025/26

CASARGO – Anche per l’anno scolastico 2025/26 viene confermato il “Buono scuola” destinato agli studenti delle elementari e medie di Casargo. Il voucher vale 30 euro per chi frequenta le elementari di Casargo, e 60 euro per gli studenti della prima media dell’Ics “Giovanni XXIII” di Premana.

Il buono cartaceo può essere speso solo nei negozi del paese per l’acquisto di materiali scolastici come penne, quaderni, colori, grembiuli, dizionari, strumenti per disegno e musica.

Introdotto nel 2019 in collaborazione con Margno e Crandola, il buono sostiene le famiglie nelle spese scolastiche. Casargo, che coordina il progetto, richiederà il rimborso alle amministrazioni di Margno e Crandola.

L’iniziativa fa parte del Piano per il diritto allo studio che include anche il trasporto gratuito con scuolabus per chi frequenta le scuole di Premana, collegando anche le frazioni di Indovero e Narro.

RedCas