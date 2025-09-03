RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “L’ABBRACCIO SILENZIOSO DELL’ARCOBALENO”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.
Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “L’abbraccio silenzioso dell’arcobaleno”.
L’autore la descrive così:
L’abbraccio silenzioso dell’arcobaleno
Dopo la pioggia,
il cielo si schiude piano.
Tra le montagne velate di nebbia
sboccia un arco di colori,
fragile e intenso,
che unisce terra e cielo
come promessa di serenità.
La Valsassina sa regalare spettacoli che parlano al cuore.
Quando la pioggia si ritira e le montagne restano coperte di nubi, improvvisamente può nascere un arcobaleno: un ponte di luce che abbraccia il paesaggio.
È un momento breve, ma pieno di significato: il segno che dopo la tempesta c’è sempre spazio per la bellezza, per la speranza e per un nuovo inizio. Un piccolo miracolo che rende speciale anche la quotidianità.
Foto scattata a Primaluna il 27/08/2025