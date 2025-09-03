SCUOLA ELEMENTARE DI PRIMALUNA: APERTURA RINVIATA, LEZIONI A BARCONE

PRIMALUNA – A Primaluna, la minoranza in consiglio comunale è certa di un nuovo rinvio per la riapertura della scuola elementare del paese.

Se inizialmente a pesare era stato l’errore di progettazione dei bagni — realizzati ad altezza adulto e poi rifatti — oggi, secondo il gruppo d’opposizione, il posticipo sarebbe legato a una serie di ulteriori lavori che si sono resi necessari nel corso del cantiere.

Per almeno due o tre settimane le lezioni continueranno a svolgersi nella sede provvisoria dell’ex asilo di Barcone (in copertina), già utilizzata negli scorsi mesi.

L’intervento complessivo, dal valore di oltre un milione di euro, comprende adeguamenti sismici ed energetici, oltre alla creazione di nuovi spazi come mensa, aula informatica e ascensore.

Nonostante l’impegno e i finanziamenti ricevuti, il progetto è stato contraddistinto da costanti ritardi e rinvii: più volte era stata annunciata la riapertura dell’edificio, ma ogni volta i tempi sono slittati. La comunità scolastica attende ora una data certa per poter rientrare definitivamente nella scuola rinnovata.

