GATTINO ABBANDONATO A PERLEDO. TAGLIA DA 1.000 EURO SUL COLPEVOLE

PERLEDO – Si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda della gattina recuperata in una campana della raccolta del vetro a Perledo, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e di Cinzia Caracciolo del Servizio di Recupero Animali ATS, insieme al veterinario ATS di turno.

Sandro Lavelli, referente per la Provincia di Lecco della Lega per l’Abolizione Caccia e Luigi Parea, presidente dell’Associazione Pro Parco Nostri Amici Animali di Lecco, hanno annunciato che “quando la persona colpevole del vergognoso gesto sarà identificata e denunciata, le rispettive associazioni si costituiranno al processo come parte civile …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS