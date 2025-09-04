DIFFERENZIATA E DECORO: PER I LETTORI, PIÙ CONTROLLI E MULTE PER I TRASGRESSORI

VALSASSINA – Dopo il dibattito acceso sulla Sagra delle Sagre, Valsassinanews ha lanciato un nuovo sondaggio dedicato a un tema che tocca da vicino la vita quotidiana di residenti e villeggianti: la gestione dei rifiuti e il decoro urbano nei paesi della Valle.

La domanda posta ai lettori è stata chiara: come migliorare la raccolta differenziata e l’aspetto degli spazi pubblici in Valsassina? Il sondaggio ha raccolto 202 voti, segno di un interesse concreto da parte della comunità.

DIFFERENZIATA E DECORO: PIÙ CONTROLLI E MULTE PER I TRASGRESSORI

Una netta maggioranza dei partecipanti (56%, 113 voti) chiede più controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole, segno che la tolleranza verso comportamenti incivili è sempre più bassa. Una parte dei votanti (14%, 29 voti) ritiene che i problemi siano esagerati e che il servizio sia nel complesso soddisfacente.

Non mancano le proposte costruttive: il 13% (27 voti) suggerisce di potenziare l’educazione civica e la comunicazione sulle buone pratiche, mentre il 10% (21 voti) propone di sperimentare soluzioni tecnologiche come chip, videosorveglianza o sacchi intelligenti.

Le posizioni più disilluse restano minoritarie: per il 4% dei votanti (9 voti) “è sempre il solito magna-magna“, mentre solo una piccola parte degli intervistati ha dichiarato di non avere un’opinione precisa (1%, 2 voti) o di non essere interessata (0%, 1 voto).

Di seguito i risultati dettagliati del sondaggio: