SAGRA: PER I LETTORI, DOPO L’ERA CERESA SRL “RIPARTIRE DAI PROFESSIONISTI”  

VALSASSINA – Sono stati oltre 400 i partecipanti al nuovo sondaggio di Valsassinanews, dedicato alla Sagra delle Sagre. Dopo anni di gestione targata Ceresa Srl, la Sagra delle Sagre di Barzio si prepara a voltare pagina; la conclusione di un’epoca storica per l’evento più rappresentativo dell’estate valsassinese ha acceso il dibattito tra cittadini, espositori e amministratori locali: cosa fare ora?

Come spesso accade, il dibattito è stato acceso e le opinioni variegate, ma una preferenza netta è emersa tra le risposte.

SAGRA DELLE SAGRE: DOPO L’ERA CERESA SRL, RIPARTIRE DA PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Il sondaggio ha raccolto oltre 400 voti, segno che il tema è sentito e centrale per la comunità. I risultati parlano chiaro: per il 49% dei votanti (197 preferenze), serve ripartire da professionisti del settore, capaci di garantire qualità, innovazione e continuità. Ma non tutti sono convinti della necessità di proseguire: il 26% (106 voti) afferma che la Sagra può anche essere cancellata, segno di un certo disincanto.

Un altro 9% (37 voti) propone di assegnare nuovamente la gestione ai vecchi organizzatori, mentre il 7% (29 voti) liquida il tema come “il solito magna-magna”. C’è anche chi suggerisce un cambiamento più simbolico: modificare la data dell’evento (4%, 18 voti). Solo una piccola parte degli intervistati ha dichiarato di non avere un’opinione precisa (2%, 10 voti) o di non essere interessata (2%, 8 voti).

Di seguito i risultati dettagliati del sondaggio: