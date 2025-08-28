SAGRA: PER I LETTORI, DOPO L’ERA CERESA SRL “RIPARTIRE DAI PROFESSIONISTI”  

VALSASSINA – Sono stati oltre 400 i partecipanti al nuovo sondaggio di Valsassinanews, dedicato alla Sagra delle Sagre. Dopo anni di gestione targata Ceresa Srl, la Sagra delle Sagre di Barzio si prepara a voltare pagina; la conclusione di un’epoca storica per l’evento più rappresentativo dell’estate valsassinese ha acceso il dibattito tra cittadini, espositori e amministratori locali: cosa fare ora?

Come spesso accade, il dibattito è stato acceso e le opinioni variegate, ma una preferenza netta è emersa tra le risposte.

SAGRA DELLE SAGRE: DOPO L’ERA CERESA SRL, RIPARTIRE DA PROFESSIONISTI DEL SETTORE  

Il sondaggio ha raccolto oltre 400 voti, segno che il tema è sentito e centrale per la comunità. I risultati parlano chiaro: per il 49% dei votanti (197 preferenze), serve ripartire da professionisti del settore, capaci di garantire qualità, innovazione e continuità. Ma non tutti sono convinti della necessità di proseguire: il 26% (106 voti) afferma che la Sagra può anche essere cancellata, segno di un certo disincanto.
Un altro 9% (37 voti) propone di assegnare nuovamente la gestione ai vecchi organizzatori, mentre il 7% (29 voti) liquida il tema come “il solito magna-magna”. C’è anche chi suggerisce un cambiamento più simbolico: modificare la data dell’evento (4%, 18 voti). Solo una piccola parte degli intervistati ha dichiarato di non avere un’opinione precisa (2%, 10 voti) o di non essere interessata (2%, 8 voti).

Di seguito i risultati dettagliati del sondaggio:

Risposta Percentuale Voti
Ripartire da professionisti del settore 49% 197
Per me potete anche cancellarla… 26% 106
Assegnarla ai vecchi gestori 9% 37
È sempre il solito magna-magna 7% 29
Comunque vada, cambiare la data 4% 18
Non ho idee precise in proposito 2% 10
L’argomento non mi interessa 2% 8

La fine dell’era Ceresa Srl rappresenta un momento di riflessione per tutta la Valle. La Sagra delle Sagre non è solo una fiera: è un simbolo, un’occasione di incontro, una vetrina per il territorio. Decidere cosa fare significa scegliere la direzione da prendere in Valsassina nei prossimi anni.

PROSSIMO SONDAGGIO: RACCOLTA DIFFERENZIATA E DECORO URBANO IN VALSASSINA: COME MIGLIORARE?

Il nuovo sondaggio lanciato da Valsassinanews riguarda un’altra questione che interessa il territorio: la raccolta differenziata e il decoro urbano in Valsassina. Come migliorare?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 4 settembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte per rendere la Valle più pulita, ordinata e sostenibile.

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS

Potrebbero interessarti questi articoli