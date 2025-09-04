RASSEGNA ORGANISTICA: SABATO A MOGGIO UN POMERIGGIO LIRICO

MOGGIO – Sarà la Chiesa Parrocchiale di San Francesco d’Assisi, sabato 6 settembre alle 15.30, ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della 53ª edizione della Rassegna Organistica Valsassinese, un evento che da oltre mezzo secolo promuove la musica organistica e valorizza le bellezze artistiche e spirituali della Valsassina.

In programma un pomeriggio lirico di alto livello, con un cast di artisti di fama internazionale. Protagonista sarà la soprano Noema Erba, originaria della Repubblica Ceca, riconosciuta a livello mondiale per la sua voce cristallina e l’estensione vocale impeccabile. Accanto a lei, il tenore Paolo Lardizzone, già apprezzato sui più importanti palcoscenici europei e definito dalla critica “il giovane Josè Carreras” per il timbro e la passione interpretativa.

Al pianoforte e all’organo ci sarà Gianfranco Messina, enfant prodige della musica classica, che ha iniziato a suonare a soli quattro anni e che vanta una carriera costellata di collaborazioni e produzioni discografiche, tra cui il prestigioso DVD del concerto con l’Orchestra Ars Cantus di Vienna.

Il programma musicale si preannuncia emozionante e vario, spaziando dai classici della lirica e della canzone napoletana ai capolavori della musica da film. Tra i brani in esecuzione: l’Ave Maria di Schubert, Mattinata di Leoncavallo, Non ti scordar di me, arie da Rigoletto di Verdi, e canzoni senza tempo come Marechiaro, Parlami d’amore Mariù, oltre a celebri estratti da West Side Story e composizioni iconiche di Ennio Morricone.

L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’opportunità unica per vivere un momento di grande musica in una cornice suggestiva, immersi nella bellezza architettonica e spirituale della chiesa di Moggio. Un appuntamento imperdibile per appassionati di lirica, melomani e turisti alla scoperta della Valsassina più autentica.

RedCult