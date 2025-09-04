SABATO 6 UN VIAGGIO POETICO A PASTURO SULLE ORME DI ANTONIA POZZI

PASTURO – Sabato 6 settembre, dalle 13:30 alle 18:30, Pasturo ospiterà un’escursione culturale unica nel suo genere: Sulle tracce di Antonia Pozzi… in compagnia di un poeta contemporaneo. Un evento che intreccia natura, poesia e memoria, pensato per celebrare la figura della poetessa milanese attraverso un percorso immersivo nei luoghi che hanno ispirato la sua opera.

Il cammino si snoda lungo il percorso poetico inaugurato nel 2012, in occasione del centenario della nascita di Antonia Pozzi. Composto da 22 pannelli con poesie, lettere, fotografie e riflessioni, il tragitto attraversa i luoghi più cari alla poetessa: dalla villa settecentesca di famiglia in via Manzoni fino ai sentieri che conducono alla Grigna, protagonista del celebre componimento Bontà inesausta.

Ad accompagnare i partecipanti sarà una guida ambientale escursionistica e il giovane autore Alloro di Valle (pseudonimo di Matteo Maroni), che condividerà letture tratte dalla sua raccolta Katharsis, offrendo un dialogo poetico tra passato e presente.

Il ritrovo è previsto alle 13:30 presso la Casa di Antonia Pozzi a Pasturo. Prima dell’escursione, dalle 10 alle 12, sarà possibile visitare la casa di Antonia Pozzi previa prenotazione via email a casa.antoniapozzi@gmail.com.

L’evento è gratuito e accessibile previa prenotazione a questo link. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte. In caso di maltempo, l’incontro si terrà presso la Sala Municipale di Pasturo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.valsassinacultura.it o scrivere alla mail ambiente@valsassina.it.