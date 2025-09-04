UN WEEKEND CON LA LUNA ROSSA E L’ECLISSI ALL’ALPE GIUMELLO

CASARGO – Domenica 7 settembre dalle 20 sarà possibile osservare l’eclissi totale di luna al parcheggio dell’Alpe Giumello, con i telescopi messi a disposizione dal gruppo “Astrofili Valsassina”. L’evento si terrà soltanto in caso di cielo sereno.

Come per altre occasioni simili, “Astrofili Valsassina” invita chi è interessato a contattare l’associazione nel pomeriggio di domenica per avere la conferma, al numero 334/795.26.75 o tramite i canali social del gruppo.

Per chi desidera approfondire l’argomento, venerdì 5 settembre alle 20:30 nella sala civica di Casargo sarà possibile partecipare alla serata gratuita dal titolo “Aspettando la luna rossa”.

Sabato scorso decine di persone hanno partecipato alla serata “Estate sotto le stelle a Giumello” per salutare l’estate con il naso all’insù nel luogo dove sorgerà l’osservatorio, navigando nei mari lunari alla scoperta della luna e della Via Lattea e persino di Saturno e delle costellazioni estive, grazie agli strumenti messi a disposizione dal gruppo “Astrofili Valsassina” che raccoglie sempre più appassionati.

Invece, sabato 6 settembre l’appuntamento sarà all’Alpe Giumello dalle 18:30 alle 21:30 con il workshop “Luna rossa al Giumello – Scatta con ciò che hai. Emozionati con ciò che vedi“. La lezione sarà composta da: introduzione alla fotografia lunare e paesaggistica; composizione creativa con obiettivi standard o smartphone; assistenza pratica durante gli scatti; condivisione e confronto finale delle fotografie.

Per partecipare, è necessario portare una fotocamera (reflex, mirrorless o compatta) oppure smart, un treppiede (obbligatorio) e una torcia frontale. La quota di partecipazione è di 35 euro a persona, posti limitati e prenotazione obbligatoria al 345 2240773.

