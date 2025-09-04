CON MARCO SAMPIETRO ALLA SCOPERTA DELLA MADONNA DEI CROTTI DI CORTENOVA

CORTENOVA – Giovedì 11 settembre alle 20.45, presso la Chiesa di San Fermo a Cortenova, si terrà la presentazione del libro Una Lourdes della Valsassina: la “Madonna dei Crotti”, opera dello storico Marco Sampietro. Un appuntamento che unisce storia, fede e territorio, e che promette di offrire uno sguardo profondo su un luogo caro alla comunità locale.

Il volume ripercorre la storia e il significato spirituale della Madonna dei Crotti, un culto radicato nella tradizione valsassinese, con riferimenti storici, testimonianze e analisi che ne valorizzano l’importanza culturale e religiosa. L’autore, noto per il suo impegno nella ricerca storica locale, guiderà il pubblico in un viaggio affascinante tra devozione popolare e memoria collettiva.

Durante la serata, il professor Marco Sampietro illustrerà i contenuti del libro; interverranno il sindaco di Cortenova Sergio Galperti e don William Abbruzzese, responsabile della Comunità Pastorale “Madonna della Neve”.

Completeranno il quadro due esperti che hanno contribuito alla valorizzazione dell’area: l’architetto Mario Uberti, responsabile della progettazione delle opere e della messa in sicurezza del sito, e il geologo Matteo Lambrugo, che ha condotto le indagini geologiche e geotecniche necessarie per preservarlo.

L’incontro sarà un’occasione per riscoprire un angolo prezioso della Valsassina, dove storia e spiritualità si intrecciano.

RedCult