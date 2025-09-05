ALPINI: DA DOMANI IL 66° ANNIVERSARIO DELLA CHIESETTA ALLE BETULLE

PIAN DELLE BETULLE (MARGNO) – Un fine settimana di commemorazione e fratellanza attende da domani gli Alpini al Pian delle Betulle, dove si festeggia il 66° anniversario della consacrazione della Chiesetta votiva del Battaglione Morbegno. L’evento, organizzato dalla Sezione di Lecco dell’ANA, vedrà la partecipazione del colonnello Riccardo Venturini, comandante del 5° Reggimento Alpini, e di una rappresentanza del battaglione Morbegno.

Una presenza che rinsalda i rapporti tra le penne nere lecchesi in congedo e i militari oggi in servizio, a ricordo dei tanti alpini del glorioso battaglione impegnati nel secondo conflitto mondiale in particolare sul fronte greco-albanese e russo. Dai reduci di quelle battaglie venne, nel dopoguerra, la spinta per la realizzazione della Chiesetta ex voto delle Betulle, benedetta 66 anni fa dal cardinal Giovan Battista Montini, il futuro papa Paolo VI, e che è stata recentemente sottoposta ad una complessa serie di interventi per il completamento del progetto a suo tempo elaborato dall’architetto Mario Cereghini. La gran parte dei lavori è stata ultimata, mentre proseguono le opere di manutenzione per la definitiva riqualificazione della struttura.

Il programma delle celebrazioni prende il via sabato 6 settembre alle 20:30 con la tradizionale fiaccolata verso la chiesa, seguita dal concerto del Coro Femminile Futura diretto dal maestro Maria Grazia Riva.

Domenica si terrà la cerimonia ufficiale. Alle 10:15 è previsto l’ammassamento e l’alzabandiera davanti al tempio, con i saluti delle autorità e l’intervento del presidente della Sezione ANA di Lecco, Emiliano Invernizzi. Alle 11, don Marco Galli celebrerà la messa sul sagrato, accompagnata dai canti del Coro Grigna.

Al termine della funzione, verranno benedette le 12 nuove piastre votive dedicate ad altrettanti alpini morbegnini, che saranno collocate nel nuovo recinto sacro esterno, a differenza degli anni precedenti in cui venivano installate all’interno della chiesetta. Seguirà l’ammainabandiera e, come da tradizione, il picnic aperto a tutti i partecipanti.

I nomi incisi sulle nuove piastre commemorano:

– alpino Francesco Baio

– capitano Giordano Bartoccini

– alpino Pietro Furlini

– alpino Giuseppe Mandelli

– alpino Guido Mazzoni

– alpino Ugo Mazzoni

– alpino Carlo Poncia

– alpino Giuseppe Piscen

– alpino Aquilino Ravelli

– alpino Andrea Romegioli

– alpino Angelo Rosa

– caporal maggiore Felice Tentori

La manifestazione al Pian delle Betulle, patrocinata da Regione Lombardia, è stata organizzata in collaborazione con il 5° Reggimento Alpini, rappresentato dal colonnello Venturini e da una aliquota di uomini e donne in armi del battaglione che il 5 e il 6 settembre partecipano anche all’iniziativa “Il 5° Alpini torna a Morbegno”, in programma nella cittadina valtellinese per iniziativa del locale Gruppo Ana. Altri militari del reggimento di stanza a Vipiteno da qualche settimana sono invece impegnati in Ungheria nell’operazione “Forward Land Forces” sotto egida NATO. Il loro compito è rafforzare la presenza dell’Alleanza Atlantica sul fianco orientale dell’Europa attraverso attività di addestramento e cooperazione internazionale. Nel corso dei prossimi sei mesi gli alpini prenderanno parte a esercitazioni congiunte con le forze armate di Ungheria, Croazia, Spagna e Stati Uniti, con l’obiettivo di aumentare l’interoperabilità tra i Paesi membri della NATO e consolidare la prontezza operativa in un contesto internazionale sempre più sensibile dal punto di vista della sicurezza.

