QUESTO WEEKEND PASTURO CELEBRA LA MADONNA DELLA CINTURA

PASTURO – I Soci de Pastur organizzano anche quest’anno la tradizionale festa dedicata alla Madonna della Cintura, un appuntamento molto atteso dalla comunità locale che unisce spiritualità e momenti di aggregazione.
Le celebrazioni iniziano sabato 6 settembre presso il Centro Zootecnico di Via Provinciale 4. A partire dalle 19 si aprono le cucine, pronte a deliziare i partecipanti con piatti tipici della tradizione. A seguire, alle 21, la serata si accende con la musica di Saverio Masolini e la sua Orchestra, per ballare e divertirsi sotto le stelle.
Domenica 7 settembre, il cuore della festa si sposta sul piano religioso. Alle 18:30 si terrà la messa, seguita dalla solenne processione per le vie del paese con la statua della Madonna della Cintura. Ad accompagnare il corteo, il Corpo Musicale Bruno Colombo.
RedPas