QUESTO WEEKEND PASTURO CELEBRA LA MADONNA DELLA CINTURA

PASTURO – I Soci de Pastur organizzano anche quest’anno la tradizionale festa dedicata alla Madonna della Cintura, un appuntamento molto atteso dalla comunità locale che unisce spiritualità e momenti di aggregazione.

Le celebrazioni iniziano sabato 6 settembre presso il Centro Zootecnico di Via Provinciale 4. A partire dalle 19 si aprono le cucine, pronte a deliziare i partecipanti con piatti tipici della tradizione. A seguire, alle 21, la serata si accende con la musica di Saverio Masolini e la sua Orchestra, per ballare e divertirsi sotto le stelle.

Domenica 7 settembre, il cuore della festa si sposta sul piano religioso. Alle 18:30 si terrà la messa, seguita dalla solenne processione per le vie del paese con la statua della Madonna della Cintura. Ad accompagnare il corteo, il Corpo Musicale Bruno Colombo.

RedPas

Potrebbero interessarti questi articoli