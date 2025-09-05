METEO: DEBOLI PIOGGE, POI TEMPO STABILE FINO A DOMENICA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il passaggio di una saccatura di origine atlantica causerà una temporanea instabilità fino a venerdì, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in esaurimento verso sera. Da sabato un nuovo aumento della pressione riporterà una fase più stabile fino a lunedì.

Venerdì 5 settembre

Cielo: al mattino nuvolosità residua, poi generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni deboli o molto deboli sparse in esaurimento a partire dai settori occidentali nel corso della giornata, anche a possibile carattere temporalesco. Temperature minime stazionarie e massime in calo. In pianura minime tra 16 e 18 °C, massime tra 24 e 26 °C. Zero termico tra 3400 e 3800 metri, al pomeriggio sensibile rialzo a partire dai quadranti meridionali fino a 4200 metri. Venti deboli o molto deboli, in pianura di direzione occidentale; sui rilievi e sui settori centro occidentali deboli o molto deboli da nord.

Sabato 6 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo e massime stazionarie. In pianura minime intorno ai 14 °C, massime intorno ai 25 °C. Zero termico tra 4000 e 4200 metri. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile, con l’eccezione di rinforzi da est in pianura nel pomeriggio.

Domenica 7 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico 4200 e 4600 metri. Venti deboli o molto deboli variabili.

Lunedì 8 settembre

Aumento dell’instabilità, possibilità di formazione di nubi sui rilievi e settori orientali al mattino, poi cielo sereno o poco nuvoloso. Possibilità di deboli precipitazione al pomeriggio sui rilievi. Temperature in aumento. Venti deboli o molto deboli variabili. Martedì, cielo da poco nuvoloso a molto nuvoloso. Possibilità di precipitazioni a partire dai settori nord occidentali, in serata in estensione anche sulla pianura. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo sui settori settentrionali, altrove stazionarie o in lieve aumento. In pianura venti deboli a moderati da est, altrove deboli o molto deboli variabili. Rinforzi da sud sui rilievi di confine.