LE LEZIONI ALLE SUPERIORI DI LECCO, CALOLZIO E COLICO PARTIRANNO IL 15 SETTEMBRE

LECCO – Novità riguardo il nuovo anno scolastico: il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi e il sindaco di Colico Monica Gilardi hanno posticipato l’avvio delle lezioni per le scuole secondarie di secondo grado presenti nei propri territori comunali a lunedì 15 settembre.
La decisione, assunta a fronte di un confronto territoriale coordinato dalla presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hoffman e sentito il provveditore dell’Ufficio Scolastico Provinciale Adamo Castelnuovo …