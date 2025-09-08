CAVALLI “IN SORPASSO”: E LA FOLA DIVENTA UNA FORMULA 1… EQUINA!

BARZIO – In Valsassina, dove la tranquillità regna sovrana tra pascoli e montagne, lo spettacolo sulla strada della Fola oggi era decisamente fuori dal comune. Protagonisti della scena? Due cavalli, che, forse esasperati dalla proverbiale lentezza di una macchina targata Ticino, hanno deciso di prendere “in mano” la situazione: sorpasso regolare, a sinistra come prevede il codice…

Mentre l’utilitaria elvetica arrancava tra curve e rettilinei i due equini, forse stanchi di attendere il suo passo, hanno sfoggiato falcate degne di un circuito di Formula 1. Occhi puntati avanti, criniere al vento e… via col sorpasso! Un gesto che ha lasciato automobilisti e pedoni senza parole, fra il divertito e l’incredulo.

Perché, si sa, in Valsassina la natura non aspetta e sa essere sorprendentemente puntuale: chi rallenta… viene superato, anche se ha quattro ruote invece di quattro zoccoli!

RedAlt