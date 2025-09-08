SOCCORSO IN QUOTA SUL GRIGNONE: RECUPERATI DUE GIOVANI IN DIFFICOLTÀ

GRIGNA SETTENTRIONALE – Intervento di soccorso nel pomeriggio sulla Grigna Settentrionale, lungo la Cresta di Piancaformia a circa 2.200 metri di quota, intorno alle 15:30. Due giovani di circa 20 anni si sono trovati in difficoltà ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto è stato inviato l’elicottero Drago, che ha localizzato i due ragazzi e li ha issati a bordo in sicurezza. Successivamente sono stati elitrasportati in una zona sicura, dove ad attenderli c’era la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bellano.

RedCro