LETTERA: “LA CASETTA DEI RIFIUTI DI MAGGIO È IMPRATICABILE”

Gentilissimo direttore,
è indubbio che tutti abbiamo accolto con gratitudine l’iniziativa del comune di Cremeno di mettere a disposizione dei non residenti la casetta dei rifiuti in quel di Maggio.
Bisogna però che chi è responsabile della raccolta dei rifiuti li raccolga davvero!
Stamani la casetta dei rifiuti di Maggio era impraticabile. Ho aperto la porta e… delirio!
Non c’era un centimetro quadrato in cui deporre i rifiuti. Non si poteva neppure entrare. Basta un po’ di programmazione (sistematici interventi di raccolta soprattutto a fine weekend) per rendere questo servizio effettivamente un servizio.
Un cordialissimo saluto.
Fabrizio Casella
LETTERA: “RACCOLTA RIFIUTI A BARZIO, GLI OPERATORI NON DIFFERENZIANO”