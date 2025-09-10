FESTA PATRONALE DI CORTABBIO: SABATO DI FEDE, PROCESSIONE E COMUNITÀ

CORTABBIO (PRIMALUNA) – La comunità di Cortabbio ha vissuto la Festa Patronale di Maria Bambina, un appuntamento che custodisce secoli di devozione e che ogni anno richiama fedeli e abitanti in un clima di preghiera e condivisione. La celebrazione è stata presieduta da don William Abbruzzese, che nell’omelia ha richiamato l’importanza di affidarsi a Maria come madre e guida nei momenti di gioia e di prova. Alla Santa Messa ha preso parte anche don Gianmaria Manzotti, presenza significativa per la comunità, che ha condiviso con i fedeli la solennità di questo giorno speciale.

Cuore della festa è stata la processione con la statua di Maria Bambina, portata lungo le vie del paese e accompagnata da canti e preghiere. Le strade si sono illuminate di luci e di devozione, mentre gli abitanti hanno seguito con raccoglimento e partecipazione, trasformando il cammino in un segno concreto di fede vissuta insieme.

A rendere ancora più solenne la serata, dopo i momenti liturgici, il Corpo Musicale “Santa Cecilia” ha offerto un concerto sul sagrato della chiesa, regalando note di festa e armonia che hanno unito spiritualità e tradizione popolare.

La festa patronale di quest’anno ha così unito la dimensione religiosa con quella comunitaria, ricordando a tutti che la devozione a Maria Bambina non è soltanto un rito, ma un patrimonio vivo che rafforza l’identità di Cortabbio e la speranza di chi vi partecipa con cuore sincero.