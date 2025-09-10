PROVINCIALE TACENO, LAVORI STRADALI CON SEMAFORO E RALLENTAMENTI

TACENO – Sono in corso i lavori di consolidamento e sostituzione dei parapetti lungo la SP 62 della Valsassina nel tratto di Taceno, intervento che comporta inevitabili code, in particolare nelle prime ore del mattino. Il cantiere, necessario per adeguare le infrastrutture agli standard di sicurezza e garantire una viabilità più sicura, prevede la regolamentazione del traffico tramite semaforo per alcune settimane.

Dettagli sui lavori Gli interventi riguardano il consolidamento strutturale dei ponti e l’installazione dei nuovi parapetti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità locale. La ditta incaricata opera prevalentemente nelle ore di cantiere, come confermato dal Municipio, limitando al minimo i disagi nei periodi di minor attività. RedViab