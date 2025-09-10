VAM RACE: SILVIO OLOVRAP SI LAUREA CAMPIONE REGIONALE MARATHON

CASATENOVO – Un’altra importante maglia entra nella bacheca della società valsassinese della Vam Race di Moggio. Silvio Olovrap si laurea infatti campione regionale Marathon.
Il calendario della Fci Lombardia proponeva a Casatenovo la tradizionale Marathon Bike della Brianza, gara che assegnava le maglie regionali di specialità. Ottimo risultato per Stefano Bonacina, che conclude al ventunesimo posto, premiato come secondo classificato tra i master 3 (40/44). Premiati anche Andrea Bonacina (24^) e Marco Guerriero (29^) rispettivamente secondo nei master 2 (35/39) e terzo nei master 3 (40/44).
Doppia soddisfazione invece per Silvio Olovrap. L’atleta, infatti, chiudendo 43^ assoluto, vince tra i master 6 (55/59 anni), conquistando come anticipato anche l’ambita maglia regionale. Un plauso anche a Emanuele Mosca (100^) nono nei master 4 (45/49) e Serafino Calcagni (161^) diciassettesimo tra i master 2 (35/39 anni).