SCUOLE: UN SOLO ICS PER TUTTA LA VALSASSINA? FINO A DOMANI IL SONDAGGIO DI VN

VALSASSINA – È online il nuovo sondaggio di Valsassinanews, dedicato a un tema che tocca da vicino famiglie, studenti e amministratori locali: la proposta di unificare in un unico ICS (Istituto Comprensivo Statale) tutte le scuole della Valsassina.

Attualmente la Valle è servita da due ICS, ma c’è chi propone una razionalizzazione per ottimizzare risorse, migliorare la gestione e rafforzare l’identità scolastica del territorio. Altri, invece, temono una perdita di autonomia e di attenzione alle specificità locali.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

Le opzioni del sondaggio sono chiare e rappresentano i punti di vista più diffusi:

Magari!, per semplificare la gestione e ottimizzare le risorse.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Sono contrario .

Va bene come adesso (due ICS) , per un assetto ritenuto più equilibrato e vicino ai territori.

È sempre il solito magna-magna .

Non ho idee precise in proposito .

L’argomento non mi interessa.

Il sondaggio resterà attivo fino a domani, giovedì 11 settembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte.

