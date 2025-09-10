PILASTRO GORETTA: STORICA SALITA INVERNALE DI MATTEO DELLA BORDELLA

LECCO – È stata completata, nella stagione più fredda dell’anno, la salita invernale del Pilastro Goretta in Patagonia. Una conquista firmata da Matteo Della Bordella, alpinista dei Ragni di Lecco, insieme al valdostano Marco Majori. Hanno affrontato insieme il celebre versante nord del Fitz Roy, seguendo la via Casarotto, aperta nel 1979 dal leggendario Renato Casarotto.

Dopo diversi tentativi e una rinuncia precoce dovuta al freddo intenso, i due sono riusciti a tagliare il traguardo, nonostante l’assenza dell’altro membro della spedizione, il varesino Tommaso Lamantia, costretto a rientrare in Italia per motivi di lavoro.

La via Casarotto, considerata una delle più impegnative e visionarie della Patagonia, si sviluppa per oltre 1.500 metri su una parete di granito e ghiaccio, con difficoltà fino al settimo grado e tratti in artificiale.